Ученица 7-го класса оспаривает в суде новую редакцию украинского правописания
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
Истец, которая действует в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины № 427 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".
"По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Напомним, Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинской правописания".