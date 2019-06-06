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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 21004 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 41521 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 59996 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116148 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109849 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136657 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144316 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 14:10 • 130102 просмотра

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Ученица 7-го класса оспаривает в суде новую редакцию украинского правописания

Ученица 7-го класса оспаривает в суде новую редакцию украинского правописания

Киев  •  УНН

 • 20064 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Истец, которая действует в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины № 427 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".

"По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинской правописания".

Украинские Национальные Новости

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