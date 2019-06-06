Учениця 7-го класу оскаржує в суді новий український правопис
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Кабінету Міністрів України про оскарження нової редакції українського правопису. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу суду.
Позивач, яка діє в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу, просить суд визнати протиправною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України № 427 від 22 травня 2019 року “Питання українського правопису”.
“На думку позивачки, Уряд, ухвалюючи зміни до правопису, діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання”, — йдеться у повідомленні прес-служби суду.
Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки опублікувало остаточну версію нової редакції “Українського правопису”.