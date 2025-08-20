$41.360.10
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Ученые создали соцсеть из ботов: что узнали

Киев • УНН

Исследователи Амстердамского университета смоделировали соцсеть с чат-ботами на базе ИИ. Эксперимент показал, что даже вмешательство платформ не уменьшает поляризацию и экстремальный контент.

Ученые создали соцсеть из ботов: что узнали

Исследователи из Амстердамского университета смоделировали социальную сеть, полностью заполненную чат-ботами на базе ИИ, чтобы проверить, возможно ли сделать онлайн-пространство менее токсичным. Эксперимент показал: даже с вмешательством платформ, соцсети остаются поляризованными и полными экстремального контента. Об этом сообщает Futurism, пишет УНН.

Детали

Социальные сети давно превратились в эхо-камеры с гневным контентом, где пользователи часто попадают в ловушку возмущения. Чтобы исследовать, можно ли изменить эту динамику, ученые из Амстердамского университета создали полностью искусственную платформу, где все пользователи были чат-ботами на основе GPT-4o.

Цель эксперимента заключалась в том, чтобы проверить шесть стратегий борьбы с токсичностью: хронологическая лента новостей, усиление разнообразных точек зрения, скрытие социальной статистики и удаление биографий пользователей. Однако ни одна из них не дала существенного результата. Некоторые вмешательства даже усугубили проблему: хронологическая лента уменьшила неравенство внимания, но вынесла на первый план самый экстремальный контент.

"Токсичный контент формирует сетевые структуры, обратно влияющие на видимость постов, создавая замкнутый круг токсичности", - пояснил доцент Петтер Торнберг. Он добавил, что даже использование искусственного интеллекта не является "идеальным решением", потому что отражает человеческое поведение со всеми предубеждениями и ограничениями.

Эксперимент также показал "чрезвычайное неравенство внимания", когда небольшая часть постов получает наибольшую видимость. В сочетании с генеративным ИИ, который все чаще используется для создания контента, стремящегося максимизировать внимание, это может сделать поляризацию и дезинформацию еще более масштабными.

Торнберг подчеркивает, что нынешние модели социальных сетей могут быть обречены: даже при попытке вмешаться алгоритмически, платформы остаются рассадниками поляризации и экстремизма.

"Мне трудно представить, как традиционные соцсети выживут в таких условиях", – подытожил исследователь.

