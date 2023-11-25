Участники реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов" угрожают судом Netflix

Участники реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов" от Netflix по мотивам одноименного фильма, угрожают сопродюсеру Studio Lambert судебным иском. Причина - травмы, нанесенные участникам во время съемок, передает Hypebeast, пишет УНН.

Детали

Двое участников, участвовавших в реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов" от Netflix, угрожают сопродюсеру Studio Lambert судебным иском. Участники утверждают, что они получили травмы во время съемок.

Участники снимали знаменитую игру "Red Light, Green Light" на Cardington Studios в Великобритании во время резкого похолодания, в результате чего два неназванных игрока пострадали от переохлаждения и повреждения нервов. В павильоне было три градуса мороза, а участникам приходилось долго стоять в одной позе и не шевелиться.

Во время съемок Netflix подтвердил, что трое из 456 игроков нуждались в медицинской помощи, но никакой дополнительной информации не предоставили.

Представитель сериала отметил, что "ни один из участников "Игры в кальмара" не подал ни одного иска.

Сериал является реальной версией популярного южнокорейского телесериала "Игра в кальмара" и требует от игроков прохождения тех же испытаний. Победитель получит приз в размере 4,56 миллиона долларов - самый большой денежный приз Netflix в истории реалити-шоу.

Дополнение

В октябре 2021 года южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix. За 28 дней с момента премьеры сериал посмотрели более 100 миллионов раз.

Напомним

Режиссер и сценарист Кван Дон Хёк ведет переговоры со стриминговым сервисом Netflix о показе третьего сезона сериала "Игра в кальмара".