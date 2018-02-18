Участие в массовых мероприятиях в Украине приняли более 14,5 тыс граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Правоохранительные органы обеспечили правопорядок во время массовых мероприятий в стране, со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции передает УНН.
"Участие в них приняли более 14,5 тысяч граждан. Публичную безопасность обеспечивали около 4,5 тысячи полицейских. В частности, по случаю годовщины Дня Героев Небесной Сотни в 8 регионах страны в 22 населенных пунктах состоялись 34 массовых мероприятия", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что к обеспечению правопорядка были привлечены различные подразделения Нацполиции, в частности, полиции диалога, взрывотехники, тактики и кинологи.
Напомним, столичная полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка в Киеве во время марша около 3 тыс сторонников экс-главы Одесской ОГА Саакашвили, высланного в Польшу из Украины.