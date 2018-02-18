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Участь у масових заходах в Україні взяли понад 14,5 тис громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Правоохоронні органи забезпечили правопорядок під час масових заходів в країні, з посиланням на прес-службу Національної поліції передає УНН.

“Участь у них взяли понад 14,5 тисяч громадян. Публічну безпеку забезпечували близько 4,5 тисячі поліцейських. Зокрема, з нагоди річниці Дня Героїв Небесної Сотні у 8 регіонах країни в 22 населених пунктах відбулись 34 масових заходи”, — йдеться в повідомлені.

В прес-службі додали, що до забезпечення правопорядку були залучені різні підрозділи Нацполіції, зокрема, поліції діалогу, вибухотехніки, тактики та кінологи.

Нагадаємо, столична поліція не зафіксувала порушень громадського порядку у Києві під час маршу близько 3 тис прихильників екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, висланого до Польщі із України.

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