Участь у масових заходах в Україні взяли понад 14,5 тис громадян

“Участь у них взяли понад 14,5 тисяч громадян. Публічну безпеку забезпечували близько 4,5 тисячі поліцейських. Зокрема, з нагоди річниці Дня Героїв Небесної Сотні у 8 регіонах країни в 22 населених пунктах відбулись 34 масових заходи”, — йдеться в повідомлені.

В прес-службі додали, що до забезпечення правопорядку були залучені різні підрозділи Нацполіції, зокрема, поліції діалогу, вибухотехніки, тактики та кінологи.

Нагадаємо, столична поліція не зафіксувала порушень громадського порядку у Києві під час маршу близько 3 тис прихильників екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, висланого до Польщі із України.