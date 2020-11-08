Участие в игре с "Динамо" под вопросом: нападающий "Барселоны" получил тяжелую травму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Форвард "Барселоны" Ансу Фати получил серьезную травму в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (5:2), передает УНН со ссылкой на Twitter клуба.
Фати начал матч 9 тура Ла-Лиги в старте, однако был заменен уже в перерыве - на поле появился Лионель Месси.
Как следствие, у Фати обнаружили разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава. Сроки восстановления уроженца Гвинеи-Бисау определится позже.
Стоит отметить, что участие Фати в игре с "Динамо" в Лиге чемпионов, которая пройдет 24 ноября, находится под вопросом.
Как сообщалось ранее в УНН, лидер "Динамо" пропустит игру с "Шахтером" из-за СOVID-19.