Участие в игре с "Динамо" под вопросом: нападающий "Барселоны" получил тяжелую травму

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 08:59 • 102953 просмотра

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Форвард "Барселоны" Ансу Фати получил серьезную травму в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (5:2), передает УНН со ссылкой на Twitter клуба.

Фати начал матч 9 тура Ла-Лиги в старте, однако был заменен уже в перерыве - на поле появился Лионель Месси.

Как следствие, у Фати обнаружили разрыв внутреннего мениска левого коленного сустава. Сроки восстановления уроженца Гвинеи-Бисау определится позже.

Стоит отметить, что участие Фати в игре с "Динамо" в Лиге чемпионов, которая пройдет 24 ноября, находится под вопросом.

Как сообщалось ранее в УНН, лидер "Динамо" пропустит игру с "Шахтером" из-за СOVID-19.

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