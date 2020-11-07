Українське класичне: лідер "Динамо" пропустить гру з "Шахтарем" через СOVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Гравець київського “Динамо” Владислав Супряга не допоможе своїй команді в матчі з донецьким “Шахтарем”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.

“На жаль, позитивними виявилися ПЛР-тести Владислава Супряги та Євгена Шахова. Нагадаємо, раніше були інфіковані динамівці Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв та Микола Шапаренко. Також не зможе допомогти головній команді країни ще один футболіст столичного клубу, Олександр Тимчик, який поки що не відновився після ушкодження”, — зазначили в Українській асоціації футболу.

Додамо, що Богдан Михайличенко, ПЛР-тест якого два тижні тому був позитивним, уже відбув ізоляцію, і його новий тест дав негативний результат. Богдан готовий зіграти за свій “Андерлехт” у найближчому турі чемпіонату Бельгії (8 листопада проти “Гента”), а після цього прибути до Києва на збір.

Додамо, що й вітчизняний баскетбол теж не оминула пандемія: половина баскетболістів української Суперліги перехворіли на коронавірус.

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