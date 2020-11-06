Половина баскетболістів української Суперліги перехворіли на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Стала відома кількість баскетболістів, які вже перехворіли коронавірусною інфекцією з початку змагань в рамках сезону української баскетбольної Суперліги 2020/21, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Через важку епідеміологічну ситуацію в Україні та світі було прийнято рішення про проведення матчів баскетбольних змагань на всіх рівнях за порожніх трибун.
На даному етапі сезону вже 50 відсотків гравців команд елітного дивізіону перехворіли на коронавірус. До вашої уваги статистичний звіт того, як пандемія відобразилась на клубах Суперліги:
“Будівельник” — 12 гравців перехворіли (100 відсотків складу команди)
“Миколаїв” — 9 гравців (75)
“Харківські Соколи” — 7 гравців (70)
“Дніпро” — 10 гравців (60)
“Прометей” — 10 гравців (55)
“Черкаські Мавпи” — 11 гравців (50)
“Хімік” — 5 гравців (42)
“Запоріжжя” — 4 гравці (30)
“Одеса” — 3 гравці (25 команди)
“Тернопіль” — 1 гравець (7)
“Київ-Баскет” — не хворіли.
Відзначимо, що кожного тижня за два дні до початку першої гри кожен з гравців, тренерів та персоналу команд проходять ПЛР-тести на COVID-19 та лише за умов отримання негативного результату беруть участь у матчах Суперліги.