Половина баскетболистов украинской Суперлиги переболели коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Стало известно количество баскетболистов, которые уже переболели коронавирусной инфекцией с начала соревнований в рамках сезона украинской баскетбольной Суперлиги 2020/21, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Украине и мире было принято решение о проведении матчей баскетбольных соревнований на всех уровнях при пустых трибунах.
На данном этапе сезона уже 50 процентов игроков команд элитного дивизиона переболели коронавирусом. Вашему вниманию статистический отчет того, как пандемия отразилась на клубах Суперлиги:
“Будивельник” — 12 игроков переболели (100 процентов состава команды)
“Николаев” — 9 игроков (75)
“Харьковские Соколы” — 7 игроков (70)
“Днепр” — 10 игроков (60)
“Прометей” — 10 игроков (55)
“Черкасские Обезьяны” — 11 игроков (50)
“Химик” — 5 игроков (42)
“Запорожье” — 4 игрока (30)
“Одесса” — 3 игрока (25 команды)
“Тернополь” — 1 игрок (7)
“Киев-Баскет” — не болели.
Отметим, что каждую неделю за два дня до начала первой игры каждый из игроков, тренеров и персонала команд проходят ПЦР-тесты на COVID-19 и только при условии получения отрицательного результата участвуют в матчах Суперлиги.