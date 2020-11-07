Украинское классическое: лидер "Динамо" пропустит игру с "Шахтером" из СOVID-19

“К сожалению, положительными оказались ПЦР-тесты Владислава Супряги и Евгения Шахова. Напомним, ранее были инфицированы динамовцы Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев и Николай Шапаренко. Также не сможет помочь главной команде страны еще один футболист столичного клуба Александр Тимчик, который пока не восстановился после повреждения”, — отметили в Украинской ассоциации футбола.

Добавим, что Богдан Михайличенко, ПЦР-тест которого две недели назад был положительным, уже отбыл изоляцию, и его новый тест дал отрицательный результат. Богдан готов сыграть за свой “Андерлехт” в ближайшем туре чемпионата Бельгии (8 ноября против “Гента”), а затем прибыть в Киев на сбор.

Добавим, что и отечественный баскетбол тоже не обошла эпидемия: половина баскетболистов украинской Суперлиги переболели на коронавирус.