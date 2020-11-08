Участь у грі з "Динамо" під питанням: нападник "Барселони" отримав важку травму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопад. УНН. Форвард "Барселони" Ансу Фаті отримав серйозну травму у матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії з "Бетісом" (5:2), передає УНН із посиланням на Twitter клубу.
Фаті розпочав матч 9 туру Ла-Ліги у старті, проте був замінений вже по перерві – на полі з'явився Ліонель Мессі.
Як наслідок, у Фаті виявили розрив внутрішнього меніска лівого колінного суглоба. Терміни відновлення уродженця Гвінеї-Бісау визначиться згодом.
Варто відзначити, що участь Фаті у грі з "Динамо" у Лізі чемпіонів, яка пройде 24 листопада, знаходиться під питанням.
Як повідомлялося раніше в УНН, лідер "Динамо" пропустить гру з "Шахтарем" через СOVID-19.