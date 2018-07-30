Участников стрельбы в Одессе пригласили в отделение полиции
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 июля. УНН. Все трое участников конфликта, который произошел сегодня в полдень в Одессе, приглашенны в Шевченковское отделение полиции для дачи объяснений. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, между владельцем квартиры и квартиросъемщиком произошел конфликт, связанный с несогласием сторон с условиями аренды жилья. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из мужчин получил телесные повреждения.