Участников стрельбы в Одессе пригласили в отделение полиции

"Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, между владельцем квартиры и квартиросъемщиком произошел конфликт, связанный с несогласием сторон с условиями аренды жилья. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из мужчин получил телесные повреждения.