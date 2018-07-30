Учасників стрілянини в Одесі запросили до відділення поліції
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 липня. УНН. Усі троє учасників конфлікту, що стався сьогодні опівдні в Одесі, запрошені до Шевченківського відділення поліції для надання пояснень. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, між власником квартири та квартирозйомниками стався конфлікт, пов'язаний з незгодою сторін з умовами оренди житла. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої один з чоловіків отримав тілесні ушкодження.