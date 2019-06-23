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Участников Марша равенства в Киеве эвакуируют

Киев • УНН

 • 20441 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Правоохранители на Марше равенства в Киеве объявили об эвакуации участников. Об этом передает корреспондент УНН с места события.

Участников Марша равенства в Киеве эвакуируют

"Внимание, участники акции! Просим пройти на эвакуацию", - объявили правоохранители, которые сейчас на марше.

Отметим, колонна находилась на улице Богдана Хмельницькго, когда прозвучало объявление.

Участников акции эвакуации попросили пройти на станцию метро "Театральная".

Отметим, только начался Марш равенства, как противники мероприятия бросились перенимать колонны. Полиция оттеснила противников, но один из мужчин попытался напасть на участников Марша. Нападавший был задержан.

Ранее появилась информация о том, что полицейские задержали девять человек, которые готовили провокации на Марше равенства.

Напомним, акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончится 23 июня в Киеве Маршем равенства.

Украинские Национальные Новости

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