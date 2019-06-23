Учасників Маршу рівності в Києві евакуюють
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Правоохоронці на Марші рівності в Києві оголосили про евакуацію учасників. Про це передає кореспондент УНН з місця події.
“Увага, учасники акції! Просимо пройти на евакуацію”, — оголосили правоохоронці, які наразі на марші.
Зазначимо, колона перебувала на вулиці Богдана Хмельницькго, коли пролунало оголошення.
Учасників акції на евакуацію попросили пройти на станцію метро “Театральна”.
Зазначимо, тільки-но розпочався Марш рівності, як противники заходу кинулись переймати колони. Поліція відтіснила противників, але один із чоловіків спробував напасти на учасників Маршу. Нападника було затримано.
Раніше з’явилась інформація про те, що поліцейські затримали дев’ять осіб, які готували провокації на Марші рівності.
Нагадаємо, акції в рамках “КиївПрайду” розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності.