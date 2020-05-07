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Участники Революции достоинства написали обращение к Зеленскому касательно реванша

Киев • УНН

 • 28906 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским предостерегают “от намерений наступления против идеалов Майдана и европейского выбора Украины”. Об этом говорится в обращении участников Революции достоинства, которое в настоящее время подписали почти 200 человек и более 10 организаций, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Участники Революции достоинства написали обращение к Зеленскому касательно реванша

“В Украине растет угроза реванша. Власть бросает вызов защитникам Украины от российской агрессии. За решеткой остаются безосновательно арестованные добровольцы. Планомерно расширяется круг сфабрикованных дел против лидеров и участников Революции Достоинства. При молчаливом и благосклонном согласии властей наглеют пророссийские силы и прямые агенты Кремля. Сознательно и дерзко предпринимаются попытки скомпрометировать память героев Майдана, пересмотреть национальную историческую и гуманитарную политику. Игнорируется закон о государственном языке. Почти до нуля сведена реализация курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО”, — говорится в обращении.

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Подписанты обвиняют нынешнюю украинскую власть в том, что она довела государство “до предела масштабного кризиса и экономического коллапса”.

“В управлении страной царствуют неумелые эксперименты и беспорядок. Мы, участники Революции Достоинства, воины-защитники Украины от российской агрессии, добровольцы и общественные активисты, политики и дипломаты, деятели культуры и искусств, патриоты нашего государства, предостерегаем нынешнюю власть от намерений наступления против идеалов Майдана и европейского выбора Украины. Революцию Достоинства невозможно остановить... Не испытывайте волю свободных людей. Реванш не пройдет”, — отмечается в обращении.

Ранее УНН писал, что депутат от фракции “Слуга народа” Максим Бужанский и депутат от фракции “Оппозиционная платформа — За Жизнь” Олег Волошин зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 3084, в котором предлагают разрешить депутатами выступать в ВР на русском языке.

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