Арахамія виключає проросійський реванш в "Слузі народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про неможливість проросійського реваншу в Україні, поки партія "СН" при владі. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "НВ", передає УНН.
"У мене як раз внутрішньо абсолютно немає ніякого занепокоєння. Я розумію, наскільки проукраїнський настрій всередині партії. У нас із Західної України дуже багато людей. Вони просто розірвуть людину, яка, так би мовити, подасть якісь ознаки реваншизму", - заявив глава фракції.
Арахамія зазначив, що для нього те, що відбувається, не виглядає як реванш, тому що він знає внутрішні настрої в партії, а саме: "Реванш неможливий".
За словами голови фракції, ті нардепи з неї, які "найголосніше кричать", не виражають позицію фракції.
"Ви орієнтуєтеся на тих небагатьох, які найголосніше кричать. Вони блогери. Всі їх читають і починають вважати, що їх позиція - це позиція партії чи фракції. Це не так", - запевняє Арахамія, підкреслюючи, що партія налаштована проукраїнські.
Раніше УНН писав, що депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський і депутат від фракції "Опозиційна платформа - За Життя" Олег Волошин зареєстрували у Верховній Раді законопроект №3084, в якому пропонують дозволити депутатами виступати у ВР російською мовою.