Учасники Революції гідності написали звернення до Зеленського щодо реваншу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Владу України на чолі з президентом Володимиром Зеленським застерігають “від намірів наступу проти ідеалів Майдану та європейського вибору України”. Про це йдеться у зверненні учасників Революції гідності, яке на даний час підписали майже 200 осіб і понад 10 організацій, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
“В Україні зростає загроза реваншу. Влада кидає виклик захисникам України від російської агресії. За ґратами залишаються безпідставно заарештовані добровольці. Планомірно розширюється коло сфабрикованих справ проти лідерів та учасників Революції Гідності. За мовчазної і прихильної згоди влади нахабніють проросійські сили і прямі агенти Кремля. Свідомо і зухвало чиняться спроби скомпрометувати пам’ять героїв Майдану, переглянути національну історичну та гуманітарну політику. Ігнорується закон про державну мову. Майже до нуля зведено реалізацію курсу України на членство в Європейському Союзі і НАТО”, — йдеться у зверненні.
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Підписанти закидають нинішній українській владі те, що вона довела державу “до межі масштабної кризи й економічного колапсу”.
“В управлінні країною царюють невмілі експерименти та безлад. Ми, учасники Революції Гідності, воїни-захисники України від російської агресії, добровольці та громадські активісти, політики та дипломати, діячі культури та мистецтв, патріоти нашої держави, застерігаємо нинішню владу від намірів наступу проти ідеалів Майдану та європейського вибору України. Революцію Гідності неможливо зупинити... Не випробовуйте волю вільних людей. Реванш не пройде”, — наголошується у зверненні.
Раніше УНН писав, що депутат від фракції “Слуга народу” Максим Бужанський і депутат від фракції “Опозиційна платформа — За Життя” Олег Волошин зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 3084, в якому пропонують дозволити депутатами виступати у ВР російською мовою.