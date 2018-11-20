Участники АТО жгли файеры возле Львовской ратуши

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106233 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112705 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150044 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144635 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136536 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128268 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171255 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118092 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141650 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Участники АТО жгли файеры возле Львовской ратуши

Участники АТО жгли файеры возле Львовской ратуши

Киев  •  УНН

 • 8478 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Возле стен Ратуши во Львове участники АТО из Львовской области устроили пикет, во время которого зажгли файеры, передает корреспондент УНН.

Около сотни участников АТО собрались с пикетом возле горсовета. Пикетчики обвинили главу Львова Андрея Садового в том, что он использует их имя в намерениях собственной рекламы. В частности, речь идет о одноразовой компенсации 100 тысяч гривен от горсовета. Во время акции участники жгли файеры. В полиции сообщили, что задержанных не было.

К слову, 28 сентября исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о выделении из городского бюджета 10 миллионов 300 тысяч грн на выплату единовременного пособия для бойцов АТО, говорится на сайте горсовета Львова. Так, ее выплатили по 100 тысяч гривен. Также этим решением предусмотрено оказание одноразовой материальной помощи четырем членам семьи погибшего, жителям г. Львов, в размере по 25 тысяч грн каждому.

Напомним, сегодня акцию протеста возле Львовского горсовета провели также владельцы авто на иностранном регистрации. Около 100 человек протестовали против увеличения таможенных платежей. "Евробляхеры" также перекрыли трассу "Киев – Чоп" во Львовской области.

Сегодня, 20 ноября, в столице и 22 областях Украины проходят акции протеста автомобилистов на "евробляхах".

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