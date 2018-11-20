Участники АТО жгли файеры возле Львовской ратуши
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Возле стен Ратуши во Львове участники АТО из Львовской области устроили пикет, во время которого зажгли файеры, передает корреспондент УНН.
Около сотни участников АТО собрались с пикетом возле горсовета. Пикетчики обвинили главу Львова Андрея Садового в том, что он использует их имя в намерениях собственной рекламы. В частности, речь идет о одноразовой компенсации 100 тысяч гривен от горсовета. Во время акции участники жгли файеры. В полиции сообщили, что задержанных не было.
К слову, 28 сентября исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о выделении из городского бюджета 10 миллионов 300 тысяч грн на выплату единовременного пособия для бойцов АТО, говорится на сайте горсовета Львова. Так, ее выплатили по 100 тысяч гривен. Также этим решением предусмотрено оказание одноразовой материальной помощи четырем членам семьи погибшего, жителям г. Львов, в размере по 25 тысяч грн каждому.
Напомним, сегодня акцию протеста возле Львовского горсовета провели также владельцы авто на иностранном регистрации. Около 100 человек протестовали против увеличения таможенных платежей. "Евробляхеры" также перекрыли трассу "Киев – Чоп" во Львовской области.
Сегодня, 20 ноября, в столице и 22 областях Украины проходят акции протеста автомобилистов на "евробляхах".