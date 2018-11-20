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Учасники АТО палили фаєри біля Львівської ратуші

Учасники АТО палили фаєри біля Львівської ратуші

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Біля стін Ратуші у Львові учасники АТО з Львівської області влаштували пікет, під час якого запалили фаєри, передає кореспондент УНН.

Близько сотні учасників АТО зібрались з пікетом біля міськради. Пікетувальники звинуватили очільника Львова Андрія Садового в тому, що він використовує їх ім’я в намірах власної реклами. Зокрема, йдеться про одноразову компенсацію 100 тисяч гривень від міськради. Під час акції учасники палили фаєри. У поліції УНН повідомили, що затриманих не було.

До слова, 28 вересня виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про виділення з міського бюджету 10 млн 300 тис. грн на виплату одноразової допомоги для бійців АТО, йдеться на сайті міськради Львова. Так, її виплатили по 100 тисяч гривень. Також цим рішенням передбачено надання одноразової матеріальної допомоги чотирьом членам сім’ї загиблого, мешканцям м. Львів, у розмірі по 25 тис. грн кожному.

Нагадаємо, сьогодні акцію протесту біля Львівської міськради провели також власники авто на іноземній реєстрації. Близько 100 людей протестували проти збільшення митних платежів. "Євробляхери" також перекрили трасу "Київ – Чоп" у Львівській області.

Сьогодні, 20 листопада, у столиці та 22 областях України проходять акції протесту автомобілістів на "євробляхах".

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