Участникам АТО выделят более тысячи земельных участков

ВИННИЦА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. За неделю главными управлениями Госгеокадастра в областях принято 1174 приказы о выделении земельных участков участникам АТО и семьям погибших воинов, информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ведомства.