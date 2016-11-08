Участникам АТО выделят более тысячи земельных участков
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. За неделю главными управлениями Госгеокадастра в областях принято 1174 приказы о выделении земельных участков участникам АТО и семьям погибших воинов, информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Больше приказов о передаче земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности принято главными управлениями Госгеокадастрау в Киевской - 185, Днепропетровской - 154, Винницкой - 153, Хмельницкой - 128 областях.