Учасникам АТО виділять понад тисячу земельних ділянок
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. За тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 1 174 накази про виділення земельних ділянок учасникам АТО та родинам загиблих воїнів, інформує УНН-Центр із посиланням на прес-службу відомства.
Найбільше наказів про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято головними управліннями Держгеокадастру у Київській — 185, Дніпропетровській — 154, Вінницькій — 153, Хмельницькій — 128 областях.