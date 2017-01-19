Участника стрельбы в Ровенской области задержали

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Киев • УНН

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РОВНО-КИЕВ. 19 января. УНН. Девятнадцатилетнему парню, который принимал участие в конфликте в с.Старое Село, сообщили подозрение в хулиганстве и задержали. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления Национальной полиции в Ровенской области.

Следователи установили, что 15 января около 5:00 19-летний березнивчанин во дворе 33-летнего жителя Старого Села угрожал хозяевам учебной гранатой, которую пострадавшие восприняли как настоящую.

Следователи объявили ему о подозрении в уголовном правонарушении по факту хулиганства, совершенного с применением специальных устройств, по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины и задержали в порядке статьи 208 УПК.

Как сообщал УНН, 15 января молодой человек с двумя друзьями из Березнянского района ворвался во двор жителя Старого Села. Нападавшие демонстрировали муляж гранаты и угрожали. Так, 26-летний житель села Зорное Березновского района подрался с хозяином и разбил окно гаража. В результате владелец дома достал ружье и выстрелил в нападавших. Двух братьев с простреленными животами отвезли в больницу. А 19-летнего парня, у которого медик обнаружил огнестрельное ранение руки и травму головы, до приезда полиции держали местные жители.

Украинские Национальные Новости

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