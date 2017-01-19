Учасника стрілянини на Рівненщині затримали

Слідчі встановили, що 15 січня близько 5:00 19-річний березнівчанин на подвір’ї 33-річного жителя Старого Села погрожував господарям навчальною гранатою, яку потерпілі сприйняли як справжню.

Слідчі оголосили йому про підозру у кримінальному правопорушенні за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціальних пристроїв, за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України та затримали в порядку статті 208 КПК.

Як повідомляв УНН, 15 січня молодик з двома друзями з Березнівщини увірвався на подвір’я мешканця Старого Села. Нападники демонстрували муляж гранати та погрожували. Так, 26-річний житель села Зірне Березнівського району побився із господарем та розбив вікно гаража. В результаті власник будинку дістав рушницю та поцілив у нападників. Двох братів з простріленими животами відвезли до лікарні. А 19-річного хлопця, у якого медик виявили вогнепальне поранення руки та травму голови, до приїзду поліції тримали місцеві жителі.