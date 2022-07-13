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UBTA дала одобрительную оценку решению ЕС расширить транспортное сообщение с Украиной

UBTA дала одобрительную оценку решению ЕС расширить транспортное сообщение с Украиной

Киев • УНН

 • 101409 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Украинская ассоциация бизнеса и торговли приветствовала решение Европейского Союза расширить транспортное сообщение с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба UBTA, передает УНН.

Детали

В ассоциации напомнили, что до полномасштабного вторжения на морские порты приходилось ориентировочно 80% экспорта аграрной продукции Украины. Впрочем, сегодня вывоз продовольствия происходит исключительно через дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах. Их пропускной способности недостаточно для полноценной замены морских портов, констатировали в UBTA.

ЕС пытался увеличить экспорт из страны другими способами, в частности, через сухопутные границы с Польшей и Румынией, напомнили в ассоциации. Впрочем, несколько европейских политиков на слушаниях заявили, что необходимо принять определенные меры по увеличению складских мощностей и предотвращению рыночных спекуляций, связанных с увеличением цен на зерно, проинформировали в UBTA.

Итак, в ассоциации дали одобрительную оценку решению ЕС расширить транспортное сообщение. Там убеждены, что это является важным шагом не только для Украины и ее фермеров, но и для всего мира, чтобы стабилизировать продовольственный кризис, вызванный блокированием Черного моря.

"Мы поддерживаем каждую инициативу, позволяющую возобновить проход по Черному морю", - отметили в ассоциации.

Также в UBTA со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины напомнили, что всего несколько дней назад по каналу устья Быстрое судового хода р. Дунай – Черное море был восстановлен проход для судов, перевозящих агропродукцию.

"Вдохновлены сообщениями о возобновлении экспорта украинского зерна через канал Черное море – Дунай. Но этого недостаточно. Поскольку отсутствие продовольственной безопасности во всем мире становится все очевиднее, открытие черноморского маршрута является нашим лучшим вариантом для преодоления глобального голода. Мир не может ждать", – прокомментировал координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН сообщил, что Организация получает из Украины 40% пшеницы для своих программ чрезвычайной продовольственной помощи.

Добавим

Недавно Глава правления Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) Дмитрий Лось договорился с турецкими коллегами о расширении сотрудничества.

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