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UBTA дала схвальну оцінку рішенню ЄС розширити транспортне сполучення з Україною

UBTA дала схвальну оцінку рішенню ЄС розширити транспортне сполучення з Україною

Київ • УНН

 • 101411 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Українська асоціація бізнесу та торгівлі привітала рішення Європейського Союзу розширити транспортне сполучення з Україною. Про це повідомляє прес-служба UBTA, передає УНН.

Деталі

В асоціації нагадали, що до повномасштабного вторгнення на морські порти припадало орієнтовно 80% експорту аграрної продукції України. Втім сьогодні вивезення продовольства відбувається виключно через дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах. Їх пропускної здатності наразі недостатньо для повноцінної заміни морських портів, констатували в UBTA.

ЄС намагався збільшити експорт із країни іншими способами, зокрема через сухопутні кордони з Польщею та Румунією, нагадали в асоціації. Втім, кілька європейських політиків на слуханнях заявили, що необхідно вжити певних заходів для збільшення складських потужностей та для запобігання ринковим спекуляціям, пов'язаним зі збільшенням цін на зерно, поінформували в UBTA.

Тож, в асоціації дали схвальну оцінку рішенню ЄС розширити транспортне сполучення. Там переконані, що це є надважливим кроком не тільки для України та її фермерів, а й для всього світу, аби стабілізувати продовольчу кризу, спричинену блокуванням Чорного моря.

"Ми підтримуємо кожну ініціативу, яка дозволяє відновити прохід Чорним морем", - зазначили в асоціації.

Також в UBTA із посиланням на Міністерство інфраструктури України нагадали, що всього кілька днів тому каналом гирла Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море був відновлений прохід для суден, що перевозять агропродукцію.

"Натхнені повідомленнями про відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море – Дунай. Але цього недостатньо. Оскільки відсутність продовольчої безпеки в усьому світі стає все очевиднішою, відкриття чорноморського маршруту є нашим найкращим варіантом для подолання глобального голоду. Світ не може чекати", – прокоментував координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс.

Раніше голова Всесвітньої продовольчої програми ООН повідомив, що Організація отримує з України 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги.

Додамо

Нещодавно Голова правління Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA) Дмитро Лось домовився з турецькими колегами про розширення співпраці.

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