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Просування українських товарів у Туреччині: очільник UBTA домовився з турецькими колегами про розширення співпраці

Просування українських товарів у Туреччині: очільник UBTA домовився з турецькими колегами про розширення співпраці

Київ • УНН

 • 110586 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Голова правління Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA) Дмитро Лось з робочим візитом відвідав Туреччину. В ході зустрічей з турецькими колегами були досягненні домовленості, які дозволять розширити співробітництво між державами. Про це повідомила пресслужба UBTA, передає УНН.

Деталі

Під час поїздки Дмитро Лось зустрівся із представниками та очільником торгово-промислової палати Гебзе (GCC) Наілем Челером. Сторони домовилися про просування українських товарів та виділили ключові напрямки співпраці:

IT;

енергетичні системи;

питання продовольства;

можливості очищення води та повітря;

покращення логістичних маршрутів.

Протягом наступного місяця UBTA та GCC організують семінар для представників українського та турецького бізнесу. Всі пропозиції UBTA по співпраці були підтримані партнерами.

Українські Національні Новини

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