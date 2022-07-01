Просування українських товарів у Туреччині: очільник UBTA домовився з турецькими колегами про розширення співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Голова правління Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA) Дмитро Лось з робочим візитом відвідав Туреччину. В ході зустрічей з турецькими колегами були досягненні домовленості, які дозволять розширити співробітництво між державами. Про це повідомила пресслужба UBTA, передає УНН.
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Під час поїздки Дмитро Лось зустрівся із представниками та очільником торгово-промислової палати Гебзе (GCC) Наілем Челером. Сторони домовилися про просування українських товарів та виділили ключові напрямки співпраці:
IT;
енергетичні системи;
питання продовольства;
можливості очищення води та повітря;
покращення логістичних маршрутів.
Протягом наступного місяця UBTA та GCC організують семінар для представників українського та турецького бізнесу. Всі пропозиції UBTA по співпраці були підтримані партнерами.