Просування українських товарів у Туреччині: очільник UBTA домовився з турецькими колегами про розширення співпраці

Деталі

Під час поїздки Дмитро Лось зустрівся із представниками та очільником торгово-промислової палати Гебзе (GCC) Наілем Челером. Сторони домовилися про просування українських товарів та виділили ключові напрямки співпраці:

IT;

енергетичні системи;

питання продовольства;

можливості очищення води та повітря;

покращення логістичних маршрутів.

Протягом наступного місяця UBTA та GCC організують семінар для представників українського та турецького бізнесу. Всі пропозиції UBTA по співпраці були підтримані партнерами.