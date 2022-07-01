Продвижение украинских товаров в Турции: глава UBTA договорился с турецкими коллегами о расширении сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Председатель правления Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) Дмитрий Лось с рабочим визитом посетил Турцию. В ходе встреч с турецкими коллегами были достигнуты договоренности, позволяющие расширить сотрудничество между государствами. Об этом сообщила пресс-служба UBTA, передает УНН.
Детали
Во время поездки Дмитрий Лось встретился с представителями и главой торгово-промышленной палаты Гебзе (GCC) Наилем Челером. Стороны договорились о продвижении украинских товаров и выделили ключевые направления сотрудничества:
IT;
энергетические системы;
вопросы продовольствия;
возможности очистки воды и воздуха;
улучшение логистических маршрутов.
В течение следующего месяца UBTA и GCC организуют семинар для представителей украинского и турецкого бизнеса. Все предложения UBTA о сотрудничестве были поддержаны партнерами.