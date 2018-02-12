Болельщица в Иране переоделась мужчиной, чтобы попасть на футбольный матч
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Иране болельщица Шабнам переоделась в мужчину ради того, чтобы попасть на футбольный матч, сообщает УНН со ссылкой на Al-Monitor.
По словам болельщицы, правительство запрещает женщинам посещать матчи.
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"В конце концов я решилась стать мужчиной на один день, со всеми сопутствующими трудностями. Я постригла ногти, сняла с них лак, нарисовала себе бороду и усы и пошла на стадион в парике и мужской одежде", - сказала девушка.