Болельщица в Иране переоделась мужчиной, чтобы попасть на футбольный матч

По словам болельщицы, правительство запрещает женщинам посещать матчи.

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"В конце концов я решилась стать мужчиной на один день, со всеми сопутствующими трудностями. Я постригла ногти, сняла с них лак, нарисовала себе бороду и усы и пошла на стадион в парике и мужской одежде", - сказала девушка.