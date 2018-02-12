Уболівальниця в Ірані переодяглася чоловіком, щоб потрапити на футбольний матч
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Ірані уболівальниця Шабнам переодяглася в чоловіка заради того, щоб потрапити на футбольний матч, повідомляє УНН із посиланням на Al-Monitor.
За словами уболівальниці, уряд забороняє жінкам відвідувати матчі.
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“Врешті-решт я зважилася стати чоловіком на один день, з усіма супутніми труднощами. Я постригла нігті, зняла з них лак, намалювала собі бороду і вуса і пішла на стадіон в перуці і чоловічому одязі”, — сказала дівчина.