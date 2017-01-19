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Убийцу семьи из четырех человек казнили в США

Убийцу семьи из четырех человек казнили в США

Киев • УНН

 • 8055 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Осужденного Рики Грея, который признался в убийстве семьи из четырех человек в 2006 году, казнили в среду в Вирджинии после того, как Верховный суд США отказал в отсрочке исполнения решения, передает УНН со ссылкой на BBC.

39-летний Рики Грей был объявлен мертвым в 21:42 по восточному времени в среду, сказала директор по коммуникациям департамента исправительных учреждений в Вирджинии Лиза Кинни.

Штат Вирджиния использовал смертельную инъекцию, состоящую из трех препаратов - мидазолама, хлорида калия и паралитического препарата рокурония метила.

Р.Грей стал вторым заключенным, казненным в США в 2017 г. 48-летний Кристофер Уилкинс был казнен в Техасе 11 января.

Смертная казнь является законной в 32 американских штатах.

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