Убийцу семьи из четырех человек казнили в США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Осужденного Рики Грея, который признался в убийстве семьи из четырех человек в 2006 году, казнили в среду в Вирджинии после того, как Верховный суд США отказал в отсрочке исполнения решения, передает УНН со ссылкой на BBC.
39-летний Рики Грей был объявлен мертвым в 21:42 по восточному времени в среду, сказала директор по коммуникациям департамента исправительных учреждений в Вирджинии Лиза Кинни.
Штат Вирджиния использовал смертельную инъекцию, состоящую из трех препаратов - мидазолама, хлорида калия и паралитического препарата рокурония метила.
Р.Грей стал вторым заключенным, казненным в США в 2017 г. 48-летний Кристофер Уилкинс был казнен в Техасе 11 января.
Смертная казнь является законной в 32 американских штатах.