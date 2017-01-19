Убивцю сім'ї з чотирьох осіб стратили у США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Засудженого Рікі Грея, який зізнався у вбивстві сім'ї з чотирьох осіб в 2006 році, був страчений в середу у Вірджинії після того, як Верховний суд США відмовив у відстроченні виконання рішення,передає УНН з посиланням на BBC.
39-річний Рікі Грей був оголошений мертвим о 21:42 за східним часом в середу, сказала директор з комунікацій департаменту виправних установ у Вірджинії Ліза Кінні.
Штат Вірджинія використав смертельну ін'єкцію, що складається з трьох препаратів - мідазоламу, хлориду калію і паралітичного препарату рокуронію метилу.
Р.Грей став другим в'язнем, страченим у США в 2017. 48-річний Крістофер Вілкінс був страчений у Техасі 11 січня.
Смертна кара є законною в 32 американських штатах.