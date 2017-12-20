Убийство Окуевой было заказным и выполнено киллером из России - Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Убийство добровольца АТО Амины Окуевои было заказным и выполнено киллером из России. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
"Понятно, что это киллеры, которые работали на заказ. Этот заказ был четко зафиксирован, когда первая попытка убить эту семью была провалена", - сказал он.
По словам секретаря СНБО, следователями четко определено, откуда приехал киллер.
"Киллер - это система террора, которую Россия пытается решить внутри страны", - подчеркнул А.Турчинов.
Как сообщал УНН, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области расстреляли автомобиль. Было убито Амину Окуеву и ранено в ногу Адама Осмаева.
Полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст.115 УК и сообщила, что расценивает убийство как заказное.