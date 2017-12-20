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Убивство Окуєвої було замовним і виконано кілером з Росії - Турчинов

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої було замовним і виконано кілером з Росії. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

Убивство Окуєвої було замовним і виконано кілером з Росії - Турчинов

“Зрозуміло, що це кілери, які працювали на замовлення. Це замовлення було чітко зафіксоване, коли перша спроба вбити цю родину була провалена”, — сказав він.

За словами секретаря РНБО, слідчими чітко визначено, звідки приїхав кілер.

“Кілер — це система терору, яку Росія пробує розв’язати всередині країни”, — підкреслив О.Турчинов.

Як повідомляв УНН, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ККУ та повідомила, що розцінює вбивство як замовне.

Українські Національні Новини

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