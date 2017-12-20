Убивство Окуєвої було замовним і виконано кілером з Росії - Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої було замовним і виконано кілером з Росії. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“Зрозуміло, що це кілери, які працювали на замовлення. Це замовлення було чітко зафіксоване, коли перша спроба вбити цю родину була провалена”, — сказав він.
За словами секретаря РНБО, слідчими чітко визначено, звідки приїхав кілер.
“Кілер — це система терору, яку Росія пробує розв’язати всередині країни”, — підкреслив О.Турчинов.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ККУ та повідомила, що розцінює вбивство як замовне.