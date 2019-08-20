Убийство 5-летнего Кирилла: суд оставил под стражей подозреваемого полицейского

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6 марта, 19:19 • 126089 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136361 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125452 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей работника полиции, подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба суда.

“Сегодня, 20 августа 2019 года, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 25 июля 2019 года, которым удовлетворено ходатайство следователя и продлен срок содержания под стражей в отношении подозреваемого Петровца В.С. сроком на 60 суток, до 28 сентября 2019 года включительно”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Голосеевском райсуде Киеве 4 июня началось заседание, на котором двум подозреваемым полицейским избирается мера пресечения. Прокуратура настаивает на аресте.

Как сообщал УНН, в Киевской области ребенок получил ранение головы в результате случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.

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