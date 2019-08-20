Убивство 5-річного Кирила: суд залишив під вартою підозрюваного поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою працівника поліції, підозрюваного у вбивстві п’ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Сьогодні, 20 серпня 2019 року, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25 липня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого та продовжено строк тримання під вартою щодо підозрюваного Петровця В.С. строком на 60 діб, до 28 вересня 2019 року включно”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Голосіївському райсуді Києва 4 червня почалося засідання, на якому двом підозрюваним поліцейським обирається запобіжний захід. Прокуратура наполягає на арешті.
Як повідомляв УНН, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.