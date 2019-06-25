Убийство 5-летнего Кирилла: суд оставил под арестом одного из подозреваемых

Суд постановил, что апелляционную жалобу защитника Андрея Козацкого в интересах подозреваемого Владимира Петровца оставить без удовлетворения. Также, решение Голосеевского районного суда Киева относительно меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменений.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла.

Как сообщал УНН, сторона защиты сотрудников патрульной полиции, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, подала апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.