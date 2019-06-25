Убивство 5-річного Кирила: суд залишив під арештом одного з підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту на запобіжний захід працівника патрульної поліції Володимира Петровця, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, передає УНН.
Суд постановив, що апеляційну скаргу захисника Андрія Козацького в інтересах підозрюваного Володимира Петровця залишити без задоволення. Також, рішення Голосіївського районного суду Києва щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без змін.
Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івану Приходьку та Володимиру Петровцю, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила.
Як повідомляв УНН, сторона захисту працівників патрульної поліції, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика, подала апеляцію на рішення Голосіївського районного суду Києва про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.