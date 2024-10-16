В рф убитый в подмосковном Солнечногорске военный никита кленков был офицером Главного разведывательного управления (ГРУ), передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, кленков служил в в/ч 43292 - это Центр подготовки Сил спецопераций. Он занимал должность замкомандира в/ч.

Убитый был прописан по адресу этого центра в городе Солнечногорск-2. При этом в контактах у некоторых пользователей он фигурировал как "Кленков Никита Александрович ССО" и "ССО Мо России 92Ххх".

По данным утечек, с которыми ознакомились росСМИ, кленков заказывал доставку "Яндекс Еды" в штаб-квартиру ГРУ, а также посещал поликлинику возле здания ГРУ.

кленкова расстреляли в 20 минутах езды от Центра подготовки ССО.

Ранее росСМИ сообщили, что неделю назад кленков вернулся из Украины.

В подмосковье застрелили офицера ВС рф, который недавно вернулся из Украины - росСМИ