В подмосковье застрелили офицера ВС рф, который недавно вернулся из Украины - росСМИ
Киев • УНН
В России неизвестные убили заместителя командира воинской части, который недавно вернулся с войны в Украине. Офицера застрелили в автомобиле, нападавший скрылся, ведется расследование.
В рф неизвестные застрелили офицера ВС рф, который менее месяца назад вернулся с войны в Украине. Об этом пишет ряд российских Telegram-каналов, передает УНН.
Детали
Убийство произошло в подмосковье - мужчину застрелили, когда он был в машине. Как пишут российские СМИ, речь идет о заместителе командира одной из воинских частей.
Вероятно убийца тоже был на авто и стрелял из окна. В автомобиль погибшего попали три пули, после чего джип врезался в забор. Стрелку удалось скрыться с места преступления.
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Отмечается, что погибший лишь несколько недель назад вернулся домой после участия в войне против Украины.
Сейчас на месте инцидента работают эксперты, ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Расследование под контролем подмосковной прокуратуры.
Напомним,
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