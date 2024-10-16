В подмосковье застрелили офицера ВС рф, который недавно вернулся из Украины - росСМИ

В рф неизвестные застрелили офицера ВС рф, который менее месяца назад вернулся с войны в Украине. Об этом пишет ряд российских Telegram-каналов, передает УНН.

Детали

Убийство произошло в подмосковье - мужчину застрелили, когда он был в машине. Как пишут российские СМИ, речь идет о заместителе командира одной из воинских частей.

Вероятно убийца тоже был на авто и стрелял из окна. В автомобиль погибшего попали три пули, после чего джип врезался в забор. Стрелку удалось скрыться с места преступления.

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Отмечается, что погибший лишь несколько недель назад вернулся домой после участия в войне против Украины.

Сейчас на месте инцидента работают эксперты, ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Расследование под контролем подмосковной прокуратуры.

Напомним,

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