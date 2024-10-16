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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6768 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У підмосков'ї застрелили офіцера зс рф, який нещодавно повернувся з України - росЗМІ

Київ • УНН

 • 12352 перегляди

У Росії невідомі вбили заступника командира військової частини, який нещодавно повернувся з війни в Україні. Офіцера застрелили в автомобілі, нападник втік, ведеться розслідування.

У підмосков'ї застрелили офіцера зс рф, який нещодавно повернувся з України - росЗМІ

У рф невідомі застрелили офіцера зс рф, який менш як місяць тому повернувся з війни в Україні. Про це пише низка російських Telegram-каналів, передає УНН.

Деталі

Вбивство сталось у підмосков'ї - чоловіка застрелили, коли він був у машині. Як пишуть російські ЗМІ, йдеться про заступника командира однієї з військових частин.

Ймовірно вбивця теж був на авто і стріляв з вікна. У автомобіль загиблого потрапили три кулі, після чого джип врізався у паркан. Стрілку вдалось втекти з місця злочину. 

В Україні ліквідували полковника Слідкому рф05.11.23, 10:44 • 312282 перегляди

Зазначається, що загиблий лише декілька тижнів тому повернувся додому після участі у війні проти України.

Наразі на місці інциденту рацюють експерти, триває слідство. Порушено кримінальну справу за фактом вбивства та незаконного обігу зброї. Розслідування під контролем підмосковної прокуратури.

Нагадаємо

Влітку в москві вибухнув автомобіль заступника начальника радіоцентру супутникового зв'язку зс рф.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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