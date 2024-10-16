У підмосков'ї застрелили офіцера зс рф, який нещодавно повернувся з України - росЗМІ
Київ • УНН
У Росії невідомі вбили заступника командира військової частини, який нещодавно повернувся з війни в Україні. Офіцера застрелили в автомобілі, нападник втік, ведеться розслідування.
У рф невідомі застрелили офіцера зс рф, який менш як місяць тому повернувся з війни в Україні. Про це пише низка російських Telegram-каналів, передає УНН.
Деталі
Вбивство сталось у підмосков'ї - чоловіка застрелили, коли він був у машині. Як пишуть російські ЗМІ, йдеться про заступника командира однієї з військових частин.
Ймовірно вбивця теж був на авто і стріляв з вікна. У автомобіль загиблого потрапили три кулі, після чого джип врізався у паркан. Стрілку вдалось втекти з місця злочину.
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Зазначається, що загиблий лише декілька тижнів тому повернувся додому після участі у війні проти України.
Наразі на місці інциденту рацюють експерти, триває слідство. Порушено кримінальну справу за фактом вбивства та незаконного обігу зброї. Розслідування під контролем підмосковної прокуратури.
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