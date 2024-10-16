Вбитий у підмосков'ї військовий виявився високопоставленим офіцером ГРУ - росЗМІ
Київ • УНН
У рф вбито офіцера ГРУ микиту кленкова, який нещодавно повернувся з України. Він служив у Центрі підготовки Сил спецоперацій і був застрелений неподалік від місця служби.
У рф убитий у підмосковному Сонячногірську військовий микита кленков був офіцером Головного розвідувального управління (ГРУ), передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За даними росЗМІ, кленков служив у в/ч 43292 - це Центр підготовки Сил спецоперацій. Він обіймав посаду замкомандира в/ч.
Убитого було прописано за адресою цього центру в місті Сонячногірськ-2. При цьому в контактах у деяких користувачів він фігурував як "Кленков Микита Олександрович ССО" і "ССО Мо Росії 92Ххх".
За даними витоків, з якими ознайомилися росЗМІ, кленков замовляв доставку "Яндекс Їжі" до штаб-квартири ГРУ, а також відвідував поліклініку біля будівлі ГРУ.
кленкова розстріляли за 20 хвилин їзди від Центру підготовки ССО.
Раніше росЗМІ повідомили, що тиждень тому кленков повернувся з України.
У підмосков'ї застрелили офіцера зс рф, який нещодавно повернувся з України - росЗМІ16.10.24, 16:35 • 12352 перегляди