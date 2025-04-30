Убило током при попытке отвести электропровода: в Киевской области полиция расследует обстоятельства гибели мужчины

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников
15:17 • 24217 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

13:34 • 59540 просмотра

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 95659 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 122081 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 205320 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 103224 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 237796 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 170389 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 117527 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 145848 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.6м/с
34%
752 мм
Популярные новости

Келлог: США и Украина согласовали 22 действия для дальнейших договоренностей по войне

30 апреля, 08:04 • 100229 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 115946 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 61223 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 106439 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

13:19 • 71025 просмотра
публикации

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

15:42 • 31263 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

13:19 • 71470 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 106892 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

30 апреля, 08:43 • 205324 просмотра

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

30 апреля, 05:55 • 168572 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Павел

Петр Фиала

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Франция

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

13:52 • 20107 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

12:48 • 22700 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

12:27 • 22851 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 61537 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 116256 просмотра
Актуальное

ЧатГПТ

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Убило током при попытке отвести электропровода: в Киевской области полиция расследует обстоятельства гибели мужчины

Киев • УНН

 • 4546 просмотра

В селе Михайловка-Рубежовка мужчина пытался отвести провода, чтобы обезопасить модульную конструкцию. Он прикоснулся к проводам под напряжением и погиб на месте.

Убило током при попытке отвести электропровода: в Киевской области полиция расследует обстоятельства гибели мужчины

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области от поражения током погиб мужчина. Он осуществлял монтаж модульной конструкции и, перед трагическим случаем, пытался отвести электрические провода, чтобы обезопасить сооружение.

Передает УНН со ссылкой на Полицию Киевской области.

Детали

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины в селе Михайловка-Рубежовка Бучанского района (Киевская область).

По данным полиции, 30 апреля в 10:30 поступило сообщение о том, что во время проведения работ на территории одного из объектов населенного пункта Михайловка-Рубежовка, мужчину ударило током. Специалисты полиции, работники ГСЧС и медики прибыли на место, где установили следующее:

Во время выполнения работ по монтажу модульной конструкции мужчина поднялся на крышу, чтобы устранить препятствие для проезда грузовика, и случайно коснулся проводов под напряжением. В результате поражения током 38-летний мужчина погиб на месте.

- говорится в отчете.

Напомним

Двое мужчин были поражены электрическим током, один со смертельным исходом, во время бурения скважины в дождливую погоду, когда их металлическая конструкция столкнулась с линией электропередач в Киевской области.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧПКиевская область
Киевская область
Brent
$60.85
Bitcoin
$93,943.60
S&P 500
$5,512.56
Tesla
$277.45
Газ TTF
$32.34
Золото
$3,321.70
Ethereum
$1,767.98