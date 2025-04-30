Убило током при попытке отвести электропровода: в Киевской области полиция расследует обстоятельства гибели мужчины

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области от поражения током погиб мужчина. Он осуществлял монтаж модульной конструкции и, перед трагическим случаем, пытался отвести электрические провода, чтобы обезопасить сооружение.

Передает УНН со ссылкой на Полицию Киевской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины в селе Михайловка-Рубежовка Бучанского района (Киевская область).



По данным полиции, 30 апреля в 10:30 поступило сообщение о том, что во время проведения работ на территории одного из объектов населенного пункта Михайловка-Рубежовка, мужчину ударило током. Специалисты полиции, работники ГСЧС и медики прибыли на место, где установили следующее:

Во время выполнения работ по монтажу модульной конструкции мужчина поднялся на крышу, чтобы устранить препятствие для проезда грузовика, и случайно коснулся проводов под напряжением. В результате поражения током 38-летний мужчина погиб на месте.