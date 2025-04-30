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Вбило струмом при спробі відвести електродроти: на Київщині поліція розслідує обставини загибелі чоловіка

Київ • УНН

 • 5422 перегляди

В селі Михайлівка-Рубежівка чоловік намагався відвести дроти, щоб убезпечити модульну конструкцію. Він доторкнувся до дротів під напругою та загинув на місці.

Вбило струмом при спробі відвести електродроти: на Київщині поліція розслідує обставини загибелі чоловіка

У селі Михайлівка-Рубежівка Київської області від ураження струму загинув чоловік. Він здійснював монтаж модульної конструкції і, перед трагічним випадком, намагався відвести електричні дроти, щоб убезпечити споруду.

Передає УНН із посиланням на Поліцію Київщини.

Деталі

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка у селі Михайлівка-Рубежівка Бучанського району (Київська область).

За даними поліції, , 30 квітня о 10:30, надійшло повідомлення про те, що під час проведення робіт на території одного з об’єктів населеного пункту Михайлівка-Рубежівка, чоловіка вдарило струмом. Фахівці поліції, працівники ДСНС та медики прибули на місце, де встановили наступне:

Під час виконання робіт з монтажу модульної конструкції чоловік піднявся на дах, аби усунути перешкоду для проїзду вантажівки, та випадково доторкнувся до дротів під напругою. Внаслідок ураження струмом 38-чоловік загинув на місці.

- ідеться у звіті.

Нагадаємо

Двоє чоловіків були уражені електричним струмом, один зі смертельним наслідком, під час буріння свердловини в дощову погоду, коли їхня металева конструкція зіткнулася з лінією електропередач у Київській області.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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