Убил знакомого на фоне спора о политике: киевлянина приговорили к 15 годам тюрьмы

К 15 годам тюремного заключения приговорили жителя Киева, который убил знакомого на фоне спора на политические темы. Мужчины были нетрезвы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

При поддержании обвинения прокурорами Оболонской окружной прокуратуры города 47-летний житель столицы признан виновным в совершении умышленного убийства и кражи и приговорен к 15 годам тюрьмы (ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 185 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщается, в феврале прошлого года злоумышленник познакомился с потерпевшим в кафе, где они употребляли алкоголь. После закрытия кафе, поскольку в городе вскоре должен был начаться комендантский час, потерпевший пригласил нового знакомого в свою съемную квартиру.

Уже в квартире нетрезвые мужчины за столом начали говорить о политике. Между ними возникла ссора, во время которой гость нанес хозяину 3 удара ножом. Пострадавший скончался в результате повреждением внутренних органов.

После этого злоумышленник забрал мобильный телефон убитого, некоторые вещи из кухни - сковородки, ножи, 2 решетки для плитки и убежал. Мужчину задержали.

Оболонский районный суд согласился с доводами прокурора и назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы. Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Дополнение

Как отмечается, что мужчина уже отбывал наказание за убийство женщины - свою жертву злоумышленник избил битой и бросил в озеро. В октябре 2015 года его освободили условно - досрочно

Убийство на станции столичного фуникулера: в Киеве попрощались с погибшим подростком