Убийство на станции столичного фуникулера: в Киеве попрощались с погибшим подростком

Сегодня в Киеве попрощались с 16-летним школьником Максимом Матерухиным, который погиб на станции столичного фуникулера 7 апреля. Провести парня в последний путь на Берковецкое кладбище пришли родственники, друзья и знакомые, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Парень получил смертельное ранение шеи от разбитого стекла на станции фуникулера после того, как его толкнул в окно 30-летний сотрудник Управления государственной охраны.

Утром на Берковецкое кладбище пришли более сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшему подростку.

Провести Максима в последний путь пришли немало друзей и сверстников.

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По данным ГБР, на станции фуникулера в Киеве 7 апреля произошел конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия, отметили в ГБР.

8 апреля правоохранителю было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

По данным СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины. В деле есть семь свидетелей, которые дают показания. В ГБР также подтвердили, что мужчина был пьян.