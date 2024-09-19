Убийство трансгендерной модели в Грузии: появились новые подробности преступления

Полиция задержала 26-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве модели-трансгендера Кесарии Абрамидзе в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии, передает УНН.

Следствие установило, что "на почве конфликта" 18 сентября обвиняемый напал на женщину в ее квартире в районе Диди Дигоми и нанес множественные ножевые ранения. Друзья Кесарии говорят, что их было более полусотни.

Мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был арестован. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла оружие убийства - нож.

В МВД не называют имени задержанного, хотя его инициалы - Б.Дж. - совпадают с именем предполагаемого преступника, которое ранее озвучили СМИ. Утверждается, что он работал сотрудником охраны в одном из тбилисских баров.

По одной из версий, Кесария была с ним в отношениях. В соцсетях своего партнера модель никогда не показывала, но в публикациях часто поднимала тему абьюза.

Предполагается, что поводом для убийства могло стать совместное фото с мужем. Незадолго до убийства Кесария поделилась им в Instagram, позже оно не искалось на ее страницах.

Официальных комментариев, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту версию, пока не было. Однако дело квалифицируют как гендерно мотивированное преступление. Следствие продолжается по статье "умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах и с особой жестокостью по признаку гендера". Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.

Напомним

В Грузии убили известную трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе. Вскоре правоохранители задержали и подозреваемого. Убийство произошло на следующий день после принятия в стране закона против ЛГБТ.