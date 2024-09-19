Вбивство трансгендерної моделі в Грузії: з'явились нові подробиці злочину
Київ • УНН
26-річного чоловіка заарештовано за вбивство Кесарії Абрамідзе у її квартирі. Злочин кваліфікують як гендерно мотивований, підозрюваному загрожує до 20 років ув'язнення або довічне.
Поліція затримала 26-річного чоловіка за звинуваченням у навмисному вбивстві моделі-трансгендера Кесарії Абрамідзе у Тбілісі. Про це повідомляє прес-служба МВС Грузії, передає УНН.
Слідство встановило, що "на ґрунті конфлікту" 18 вересня обвинувачений напав на жінку в її квартирі в районі Діді Дігомі та завдав множинні ножові поранення. Друзі Кесарії кажуть, що їх було понад півсотні.
Чоловік втік з місця злочину, але незабаром був заарештований. Як речовий доказ поліція вилучила зброю вбивства - ніж.
У МВС не називають імені затриманого, хоча його ініціали – Б.Дж. – збігаються з ім'ям ймовірного злочинця, яке раніше озвучили ЗМІ. Стверджується, що він працював співробітником охорони в одному із тбіліських барів.
За однією з версій, Кесарія була з ним у відносинах. У соцмережах свого партнера модель ніколи не показувала, але в публікаціях часто порушувала тему аб'юзу.
Передбачається, що приводом для вбивства могло стати спільне фото з чоловіком. Незадовго до вбивства Кесарія поділилася їм у Instagram, пізніше воно не шукалося на її сторінках.
Офіційних коментарів, які могли б підтвердити чи спростувати цю версію, поки що не було. Однак справу кваліфікують як гендерно мотивований злочин. Слідство триває за статтею "навмисне вбивство, скоєне за обтяжливих обставин і з особливою жорстокістю за ознакою гендера". Цей злочин карається позбавленням волі терміном від 16 до 20 років чи безстроковим ув'язненням.
Нагадаємо
У Грузії вбили відому трансгендерну модель Кесарію Абрамідзе. Незабаром правоохоронці затримали й підозрюваного. Вбивство сталося наступного дня після ухвалення в країні закону проти ЛГБТ.