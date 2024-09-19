Вбивство трансгендерної моделі в Грузії: з'явились нові подробиці злочину

ukenru
10:16 • 29097 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 60787 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 125284 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 169040 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 243348 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 161062 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 139067 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127805 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 188738 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77313 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
81 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 106206 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 109627 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 43956 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 80160 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 56035 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 109662 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 243387 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 188754 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 220061 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 551139 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 8132 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 14147 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 21271 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 33313 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 36755 перегляди
Актуальне
Вбивство трансгендерної моделі в Грузії: з'явились нові подробиці злочину

Вбивство трансгендерної моделі в Грузії: з'явились нові подробиці злочину

Київ • УНН

 • 18790 перегляди

26-річного чоловіка заарештовано за вбивство Кесарії Абрамідзе у її квартирі. Злочин кваліфікують як гендерно мотивований, підозрюваному загрожує до 20 років ув'язнення або довічне.

Поліція затримала 26-річного чоловіка за звинуваченням у навмисному вбивстві моделі-трансгендера Кесарії Абрамідзе у Тбілісі. Про це повідомляє прес-служба МВС Грузії, передає УНН.

Слідство встановило, що "на ґрунті конфлікту" 18 вересня обвинувачений напав на жінку в її квартирі в районі Діді Дігомі та завдав множинні ножові поранення. Друзі Кесарії кажуть, що їх було понад півсотні.

Чоловік втік з місця злочину, але незабаром був заарештований. Як речовий доказ поліція вилучила зброю вбивства - ніж.

У МВС не називають імені затриманого, хоча його ініціали – Б.Дж. – збігаються з ім'ям ймовірного злочинця, яке раніше озвучили ЗМІ. Стверджується, що він працював співробітником охорони в одному із тбіліських барів.

За однією з версій, Кесарія була з ним у відносинах. У соцмережах свого партнера модель ніколи не показувала, але в публікаціях часто порушувала тему аб'юзу.

Передбачається, що приводом для вбивства могло стати спільне фото з чоловіком. Незадовго до вбивства Кесарія поділилася їм у Instagram, пізніше воно не шукалося на її сторінках.

Офіційних коментарів, які могли б підтвердити чи спростувати цю версію, поки що не було. Однак справу кваліфікують як гендерно мотивований злочин. Слідство триває за статтею "навмисне вбивство, скоєне за обтяжливих обставин і з особливою жорстокістю за ознакою гендера". Цей злочин карається позбавленням волі терміном від 16 до 20 років чи безстроковим ув'язненням.

Нагадаємо

У Грузії вбили відому трансгендерну модель Кесарію Абрамідзе. Незабаром правоохоронці затримали й підозрюваного. Вбивство сталося наступного дня після ухвалення в країні закону проти ЛГБТ. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
tbilisiТбілісі
instagramInstagram
hruziia-krainaГрузія

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,057.39
Ethereum
$2,070.86