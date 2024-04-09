Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: подозреваемый не признает вины
Киев • УНН
Правоохранитель, которого подозревают в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, был пьян. Он не признает себя виновным, в то время как против него свидетельствуют семь свидетелей.
Правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины. В деле есть семь свидетелей, которые дают показания. В ГБР подтвердили, что мужчина был пьян. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"На тот момент он (подозреваемый - ред.) не был при исполнении служебных обязанностей. Но то, что он был в нетрезвом состоянии установили результаты экспертиз. 1,2 промилле алкоголя в крови показали анализы. Сам подозреваемый пока не признает своей вины, он ссылается на статью 63 Конституции Украины, которая говорит о том, что каждый из нас имеет право отказаться давать показания против себя", - рассказала Сапьян.
Она отметила, что семь ребят из компании погибшего, которые были свидетелями инцидента дают показания.
"Погибший 16-летний парень был в большой компании ребят, всего их было восемь. Семеро ребят, которые были свидетелями этих трагических событий дают показания", - сказала Сапьян.
Дополнение
Прокуратура сегодня будет ходатайствовать об избрании меры пресечения меры для правоохранителя, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве,
По данным ГБР, на станции фуникулера в Киеве 7 апреля произошел конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия, отметили в ГБР.
8 апреля правоохранителю было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.
По данным СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.
УНН на своей странице в Facebook транслирует избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве подростка на станции фуникулера.
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